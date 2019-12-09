شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إرهابيين مطلوبين للعدالة بـ"خلية ميكروباص حلوان".. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة 32 متهما بقضية "خلية ميكروباص حلوان"، بعد صدور حكم بالإعدام شنقا لـ7 متهمين، والمشدد 15 سنة لـ3 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وبراءة 7 متهمين. ويوجد 6 متهمين هاربين مطلوبين للعدالة صدر ضدهم أحكاما غيابية بالإعدام والمؤبد والمشدد وهم .. 1 ـ محمد إبراهيم حامد أبو هيبة "إعدام" 2 ـ الحارس عبد الرحمن أبو سريع "إعدام" 3 ـ عادل إمام محمد "المشدد 10 سنوات" Advertisements 4 ــ محمود احمد وصفى "المشدد 10 سنوات" 5 ـ محمد عمر عبد اللطيف "المشدد 10 سنوات" 6 ــ محمد حسين محمد خليل "المشدد 10 سنوات" عقدت جلسة الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعقدت جلسات المحاكمة السابقة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد سلامة. يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

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