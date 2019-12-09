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رئيس الوزراء يلتقى اليوم أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، لبحث سبل التعاون المستمر بين البلدين. 

 

كان رئيس الوزراء قد عقد مساء أمس الأحد، اجتماعين إحداهما لمتابعة مسار عمل صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي، للصندوق السيادي المصري، وعدد من أعضاء الصندوق، تلاه اجتماع ثان لاستعراض خطة تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي،  بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

 

 

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