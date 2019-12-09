"أسماء" تطلب الخُلع: "بيلبس سلسلة صاحبته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "أسماء. م" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها "زكريا. س"، مبررة طلبها: "بيخوني مع صاحبته في الجامعة".

وبحسب أوراق الدعوى، تقول الزوجة إنها تزوجت من تاجر جملة، يدرس في الجامعة المفتوحة، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد أقاربه: "بعد التعرف عليه شعرت بأنه طيب القلب وحنون وقادر على تلبية متطلباتي".

تضيف الزوجة، أنها لم تكن تعلم بوجود قصة حب بينه وصديقة له في الجامعة، وبعد موافقتها على الخِطبة انتقلا لعش الزوجية بعد أشهر قليلة، وأنجبا طفل يبلغ من العمر سنتين.

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ووفق الدعوى، عاش الزوجان أيامًا سعيدة، لم يتطرق فيها "زكريا" لعلاقته بصديقته الجامعية، وقالت الزوجة، إنها شعرت بأنه يريد الحفاظ على البيت بالإضافة لفرحته الكبيرة بحملها، لكنّ بعد الإنجاب بفترة، بدأت ترى زوجها يرتدي سلسلة، وعندما سألته عنها، تهرّب من الإجابة وخبأها في ملابسه.

تشكو الزوجة في دعواها من تغير تصرفات زوجها عقب ظهور السلسلة، بالإضافة إلى حديثه يوميًا لأكثر من ساعة في الهاتف بعد عودته من عمله، فقررت مراقبة هاتفه حتى وجدت رقم سيدة، وعندما تحدثت معها أخبرتها بعلاقتها مع زوجها.

واجهت "أسماء" زوجها بما علمته، فأنكر وضربها عقابًا على تفتيش هاتفه، فهربت إلى منزل أسرتها، وتحدث والدها مع زوجها فردّ الأخير بأسلوب غير لائق، فقررت التخلص منه، بحسب ما قالت.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب خلع زوجها في الدعوى رقم 283 لسنة 2019 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.​