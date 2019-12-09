الوزراء: 10 أسباب وراء اختيار القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مقصد سياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

احتلت مدينتي القاهرة والغردقة مراتب متقدمة على مستوى العالم خلال العام الحالي 2019، كمقصد سياحي، وفقًا لتقرير شركة أبحاث السوق العالمية "يورومونيتور إنترناشونال" السنوي حول أفضل 100 مدينة يتم زيارتها في العالم.

واحتلت مدينة القاهرة المركز 42 عالميًا وتقدمت 5 مراكز عن عام 2018، كما احتلت 4 أكثر مدن زيارة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ارتفع عدد الوافدين إليها، بنسبة 31.1% عام 2018.

واحتلت مدينة الغردقة المركز 82 عالميًا وتقدمت 45 مركزًا عن تصنيف عام 2018، حيث استقبلت المدينة أكثر من 46.8% من الوافدين عام 2018 عن عام 2017، ما جعلها الوجهة الأسرع نموًا في العالم.

ويرصد "الخليج 365" 10 أسباب وراء اختيار المدينتين ضمن أفضل 100 مقصد سياحي لعام 2019، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كالتالي:

1- نجاح الحملات التسويقية التي نفذتها وزارة السياحة على مدار العام.

2- توسع استثمارات الحكومة المصرية في البنية التحتية.

3- تطوير مطار القاهرة الدولي.

4- تطوير محطات مترو الأنفاق وزيادة الطرق والكباري لتسهيل حركة المرور أمام الجميع.

Advertisements

5- نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.

6- تمتع القاهرة بنمو قوي في العالم من حيث عدد الزوار.

7- نجاح البنية التحتية للدولة المصرية.

8- زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي وتصنيفها ضمن المدن السياحية.

9- نجاح برنامج الإصلاح السياحي ـ "الإصلاح الاقتصادي لوزارة السياحة"ـ.

10- تحسين بيئة الأمن والأمان ما جعل مصر الوجهة الرائدة سياحيًا لشمال أفريقيا.

وفي السياق ذاته، هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مصر باختيار مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مقصد سياحي، وكتبت الوزيرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لمصر اختيار مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مقصد سياحي في 2019 وفقًا لـ(يورومونيتور) العالمية، نظرة العالم للسياحة المصرية تغيرت بتدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الركيزة الأساسية لنجاح ونمو القطاع".

​