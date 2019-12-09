يختصر ساعتين ونصف.. 15 معلومة عن الخط الملاحي "شرم- الغردقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة التابعة لوزارة النقل، انتظام رحلات العبارة "كوين نفرتيتي"، من ميناء الغردقة البحري إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.

ويأتي إطلاق الخط الملاحي في إطار مساهمة وجهود وزارة النقل لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي، ولتشكيل جسر يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر.

ويرصد (الخليج 365) 15 معلومة عن العبارة السياحية "كوين نفرتيتي" والخط الملاحي كالتالي:

1- تسهم العبارة في تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسى علم والجونة والأقصر

2- تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينة الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا

3- إضافة رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن.

4- تساهم العبارة في نقل العمالة والسيارات والبضائع.

5- تلبي العبارة كافة احتياجات هذا الخط البحري والذي سيسهم في ربط المدينتين السياحيتين الأشهر في مصر.

6- الحصول على التذكرة من خلال مكاتب الجسر العربي للملاحة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ونويبع.

7- إتاحة التذاكر أيضًا في مكاتب القناة للتوكيلات الملاحية الوكيل السياحي للجسر العربي والمكاتب السياحية المعتمدة بوزارة السياحة.

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8- تتمتع العبارة كوين نفرتيتي بالسرعة والاتزان وفخامة صالاتها وعراقة صناعتها وجودتها للعمل على هذا الخط.

9- تستطيع العبارة نقل 580 راكبًا و130 سيارة و6 أتوبيسات في الرحلة الواحدة.

10- تسع العبارة لـ130 سيارة، و6 باصات، وتضم 580 كرسيًا لتسع 580 راكبًا.

11- يبلغ طولها 82 مترًا، وعرضها 16 مترًا، وغاطس 2.9 متر، وتسير بسرعة 28.7 عقدة، وتحتوي على 580 مقعدًا.

12- يختصر الخط الملاحي، المسافة بين شرم والغردقة لنحو ساعتين ونصف فقط، بدلاً من أكثر من 8 ساعات بالطريق البري.

13- يسهم الخط الملاحي في تنمية اقتصادية وسياحية وتجارية في المنطقة.

14- التسهيل على المواطنين في مدينتين (شرم ـ الغردقة) بعد انقطاع خدمة النقل البحري لأكثر من 4 سنوات.

15- يسهم تشغيل الخط الملاحي، في رواج حركة السياحة بين مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وشهد وزير النقل، تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة "كوين نفرتيتي" على الخط الملاحي "شرم الشيخ - الغردقة"، بحضور رئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة، ورئيس وقيادات موانىء البحر الأحمر.

وتعتبر المرة الأولى لتشغيل الخط الملاحي "الغردقة - شرم الشيخ" عبر العبارة السياحية "كوين نفرتيتي".​