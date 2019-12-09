أخبار مصر | السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات على جميع الخطوط اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات على جميع الخطوط اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين، على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:



وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. معدلات التأخيرات:



وأضافت ان هذه التأخيرات تشمل الآتي:

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أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة. أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة. ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: