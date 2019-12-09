أخبار مصر | ثورة الإبداع الاصطناعي تفجر طاقات الجيل الرابع بمنتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورة الإبداع الاصطناعي تفجر طاقات الجيل الرابع بمنتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثورة من الإبداع والابتكار اجتاحت مصر خلال الفترة الماضية، في كافة مناحى مؤسسات الدولة والتحول نحو الرقمنة في كافة التعاملات البشرية واستخدام الذكاء الاصطناعي الذى فاق كل توقعات البشر في الذكاء الخارق لتك الأجهزة والتقنيات الحديثة.

وكان شهدًا على تلك التقنيات التى احدث ثورات فى استخدم الجيل الرابع والخامس وهي الروبوت الاصطناعي "صوفيا"، والتي ستحل ضيفا على منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، الذي يناقش في إحدى جلساته الذكاء الاصطناعي والبشر والتحديات التي تواجها مصر.

مصر تفجر الطاقة الكامنة لشباب الجيل الرابع

ومع انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بقاعة سيناء بشرم الشيخ، تواجدت الكثير من فرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي شمل أهمية دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات، النابعة من أهمية تكوين الشباب في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات المعاصرة ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل في عصر الذكاء.

ومع إطلاق مصر للقمر الصناعي للاتصالات طيبة "1"، بدأته الدولة المصرية نحو مواكبة الذكاء الصناعي في العالم، سواء عبر إتاحة برامج دراسية مطورة أو عقد المؤتمرات، أو حتى استضافة واحدة من أهم تطبيقات تلك التكنولوجيا في العالم لتفجر الطاقة الشبابية ومواكبة الأجيال الرابعة والخامسة ونلاحق التطور التكنولوجي السريع.

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الذكاء الاصطناعي خام للاقتصاد وريادة الأعمال

قال، أحمد عبد الصبور،أحد شباب البرنامج الرئاسي، إن تدريب الشباب منحهم الفرصة، كخيار بديل لوقوفهم على أعتاب الدول المتقدمة بحثًا عن فرصٍ لحياة كريمة، مع أهمية الاستفادة من الماكينات التي أصبحت أكثر ذكاءً بشكل كبير وكذلك الاستفادة من الذكاء الصناعى لوضع نظم محاكاة أكثر تعقيدًا تشبه التفكير البشري تساعد على فهم أعمق للإنسان والحياة البشرية.

وتحولت صناعة التكنولوجيا فى هذا العصر تحاكي الإنسان في كثير من المجالات بفضل أنظمة قوية تفوق القدرات الإدراكية للبشر، حيث إن ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات في مجال التعليم والبنوك وغيرها من المجالات ليكون للأفراد المهارات اللازمة في سوق العمل الراهن.

وأضاف، عبد الصبور، إن أجندة الجلسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التى سيتناولها المنتدى تضم مناقشة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال"، للكشف عن عقم المهام المتكررة الروتينية يمكن للماكينات أن تقوم بها في ثوانى معدودة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بينما يمكن الاستفادة من العقل البشري الأكثر تطورًا في مهام أخرى أكثر إبداعًا وابتكارًا تعزيزًا للاقتصاد والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

يذكر أن، مدينة شرم الشيخ تشهد منتدى شباب العالم، الذي تنطلق نسخته الثالثة على أرض السلام في الفترة من 14 وحتي 17 ديسمبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مناقشات كبرى حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا والتحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط وغيرها من القضايا التي تطرح على المؤتمر للدراسة والمناقشة خلال أيام المؤتمر الأربعة، والتي يسبقها عدة ورش عمل للتحضير لهذه الجلسات والمناقشات.