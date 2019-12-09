شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 9 ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية سيناء» .

القاهرة.. يُلقي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي محاضرة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان «دور البرلمان العربي في المحافظة على الأمن القومي العربي».

القاهرة.. يشارك شوقي علام مفتي الجمهورية، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في أعمال الملتقى السنوي السادس لمنتدى تعزيز السلم الذي يعقد بأبوظبي برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

القاهرة.. تستضيف مصر فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، والذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث .

عواصم عالمية.. يحيي العالم اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019.

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واشنطن.. يعقد في واشنطن اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية من الدول الثلاث (مصر، السودان، وأثيوبيا)، برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ومشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

القاهرة.. تنظم كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة المؤتمر السنوي الدولي الرابع والخمسين للإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات، كما تنظم كلية الإعلام بالجامعة ملتقى الثقافات الثاني بمشاركة 16 دولة من جميع أنحاء العالم.

القاهرة.. تنطلق أعمال المؤتمر العربي الـ18 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات تحت عنوان «نموذج الرعاية الصحية المتكامل: المتطلبات والتحديات»، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

القاهرة.. تنطلق بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات المعرض الدولى«باك بروسيس» للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي ويقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتنظمه هيئة معارض «دوسلدورف» الألمانية، بالتعاون مع شركتي «كونسبت وأي إف بي» والغرفة الألمانية- العربية للصناعة والتجارة.

طرابلس.. يبدأ رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، جولة لطلب الدعم العربي والدولي في مواجهة الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي.

الجزائر.. يبدأ المواطنون الجزائريون من البدو الرحل التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر 135 مكتبا متنقلا في أنحاء البلاد، وذلك على مدار 3 أيام.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 8ر5 مليون جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى؛ ما نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.