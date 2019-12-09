96% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين بأسعار الأسمدة الزراعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين فى أسعار الأسمدة والتقاوى الزراعية، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين فى أسعار الأسمدة والتقاوى الزراعية. وأيد 96% من القراء تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين فى أسعار الأسمدة والتقاوى الزراعية، بينما عارض 4% من القراء تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين فى أسعار الأسمدة والتقاوى الزراعية.

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