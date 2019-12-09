شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا للقانون.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشا شهريا من "التضامن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، على فئات من الأطفال يكون لهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى ، حيث نصت المادة 49 على أن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى، لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ

1-الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين .

2-أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .

3-أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .

وفسر القانون أنه يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال، المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .

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و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح .

و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

كما نص القانون على نظام الأسر البديلة والذى يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية والصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .