شكرا لقرائتكم خبر عن تعالى دمياط.. "استمتع بـ 40 % تخفيضات على الموبليا ودوق الحلويات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الغرفة التجارية بدمياط فاعليات "الجمعة البيضاء" بدمياط ( Damietta white friday ) بالتنسيق مع شعبة منتجى ومصنعى الأثاث، وهو الحدث الذى يبدأ فى النصف الثانى من ديسمبر وحتى الجمعة الأولى من يناير 2020 والذى يستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى من خلال العديد من الخصومات والعروض التى تقدمها المعارض المشتركة بالحدث بتخفيضات تصل إلى 40 %، بالإضافة إلى خصومات أخرى فى قطاعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق والحلويات، الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارى عامة.

وقال محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن هذه الفعاليات تقام تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبالتعاون بين الغرفة التجارية وشعبة منتجى وتجار الأثاث.

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وأكد الزينى، أن تلك المبادرة تستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى من خلال العديد من الخصومات والعروض التى ستقدمها المعارض المشتركة بالحدث، بالإضافة إلى خصومات أخرى فى قطاعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق والحلويات، الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارى عامة، ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظ على النهوض بالمنتج الدمياطى، وفتح آفاق تصديرية جديدة تلبى احتياجات السوق العالمى .

وأوضح سلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إنه تم رصد ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والترويج لأول وايت_فرايداى بمحافظة دمياط سيستفيد منها زائر دمياط من خصومات على الأثاث الدمياطى وحلويات دمياط وأسماك دمياط ويستمتع بأكبر خصومات وتخفيضات على كل المنتجات التى تشتهر بها بدمياط.

وكشف الجحر، أن الفعاليات لن تكون يوم الجمعة فقط ولكن ستكون الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بداية من الأسبوع الثالث من ديسمبر من الخميس 19 والجمعة 20 والسبت 21 ديسمبر، مضيفا أن هناك خصومات حقيقية تصل إلى 40% وعروض استثنائية من مختلف معارض الأثاث والحلويات والمطاعم والفنادق.