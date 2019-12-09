8 معلومات عن مشروع مترو "العتبة ـ الكيت كات" وموعد انتهاء تنفيذه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن مشروع الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات بعد وصول الحفار العملاق محطة ماسبيرو، ومعدلات تنفيذها حتى اليوم وموعد انتهاء تنفيذها. 1ـ يمتد بطول 4 كم من العتبة حتى الكيت كات. 2ـ يشمل 4 محطات نفقية هـــــي "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات" 3ـ بدء تنفيذه فى ديسمبر 2016. Advertisements 4ـ معدلات تنفيذه وصلت إلى 23.4%. 5ـ مخطط انتهاء تنفيذه وافتتاحه للجمهور ديسمبر 2021. 6ـ هذا المشروع يمتد من العتبة عبر شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ليعبر النيل مرة أخرى إلى الكيت كات. 7ـ سيتم إنشاء مول تجارى أعلى محطة ماسبيرو الواقعة ضمن هذا الجزء. 8ـ هذا المشروع سيساهم فى تخفيف الزحام والتكدسات المرورية وسط القاهرة.

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