شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طالبان بسوهاج يبتكران برنامجا لحماية "الفلاشة" من سرقة المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر الطالبان الحسينى محمد محمود 17 سنة بالصف الثانى الثانوى، وعبد الرحمن محمود خلف 13 سنة فى الصف السادس الابتدائى بمدرسة باحثة البادية "، من ذوى الاحتياجات الخاصة "مشروع جديد من نوعه عبارة عن برنامج جديد، لحماية الفلاشة من سرقة المعلومات بداخلها، عن طريق تشفيرها وطمس المعلومات بداخلها لعدم سرقتها، وفاز الطالبان فى مسابقة "ألسكو" الدولية بالمراكز الأولى التى أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التابعة لجامعة الدول العربية بمحافظة سوهاج، تحت إشراف ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم حمد الله المشرف العام على الطلاب المخترعين بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا، بسوهاج ووليد جلال مسئول البحث العلمى بالمركز.

التقى ”الخليج 365” بالطالبين، دخل المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا، وقالا أنهما توصلا إلى تعديل فى برنامج يجعل الفلاشة، تختفى على أى جهاز وكأنها تالفة وتظهر على الجهاز الخاص بصاحب الفلاشة فقط، وبالتالى إذا تم سرقتها، لا يستطيع أحد معرفة المحتوى الموجود على الفلاشة لحماية المعلومات الموجودة عليها وحماية الخصوصية لتلك المعلومات، وبالتالى يستفيد منها قطاع كبير من الشركات ورجال الأعمال لحماية المعلومات الخاصة بهم.

فيما قال ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن المشروع من أفضل المشروعات الموجودة فى المركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج، وفاز بميداليات ذهبية فى مسابقة السكو بسوهاج، ونحن ندعم جميع المترددين على المركز الاستكشافي بسوهاج، بكافة التخصصات الداعمة لهم لتوجهات المحافظ بدعم المبتكرين فى كافة المجالات.

فيما قال الدكتور إبراهيم حمد الله حسن المشرف العام على الطلاب المخترعين بالمركز الاستكشافي بسوهاج، إن الابتكار جديد من نوعه ويمكن استخدامه لحماية الامتحانات إذا سقطت الفلاشة فى يد أى شخص يريد تسريب الامتحانات ويتميز المشروع بوجود عنصر ذكى من ذوى الاحتياجات الخاصة مما يجعله من أقوى الابتكارات.

وقال وليد جلال محمد مسئول البحث العلمى بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بسوهاج، إن المشروع فاز فى مسابقة السكو بمحافظة سوهاج نظرا لأهمية الاختراع وخصوصا بالنسبة الشركات ورجال الأعمال لما فى ذلك من أهمية كبيرة .

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