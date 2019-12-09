أخبار مصر | تعرف على آخر التطورات بشأن القمر الصناعي المصري طيبة 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر التطورات بشأن القمر الصناعي المصري طيبة 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن آخر التطورات بشأن مسار القمر الصناعي المصري طيبة 1، والذي تم إطلاقه منذ أيام قليلة، من أجل توفير خدمتي الاتصالات والانترنت لمصر وبعد الدول.

وقال القوصى، في تصريحات له، إن القمة طيبة 1 وصل إلى مداره الذي يبعد عن الأرض 35700 كم، وهذا المدار سيظل فيه إلى أن ينتهي عمره الإفتراضي والمقرر له 15 عاما، مؤكدا أن مصر ستظل تحتفظ بهذا المدار وستطلق أقمار أخرى بعدها.

وأكد أن القمر سيساهم تحسين خدمة الاتصالات في مصر، والمناطق التي لا يصلها الانترنت وهو ما سيساهم في موضوع الرقمنة، مؤكدا أن موضوع "الموبايل فاصل شبكة" سينتهى بعد أن يعمل القمر في فترة ما بين شهرين إلى 3 شهور.