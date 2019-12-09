شكرا لقرائتكم خبر عن ما حالات اختصاص محكمة الجنايات فى الفصل بالجنح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين، عن حالات اختصاص محكمة الجنايات للفصل فى الجنح، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى تفصل فيها "محكمة الجنايات" فى الجنح، طبقاً للقانون.

"حالات وجوبية"

-1إذا لم تكتشف محكمة الجنايات أن الواقعة المحالة إليها كما هى مبينة فى أمر الاحالة جنحة إلا بعد التحقيق فيها .

2 -إذا أحيلت إلى محكمة الجنايات جنحة مرتبطة بجناية ورأت محكمة الجنايات أنه لا وجه لهذا الارتباط لكن بعد التحقيق فى الواقعة .

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3 -إذا أحيلت إلى محكمة الجنايات جنحة مرتبطة بجناية ارتباطا لا يقبل الفصل، انعقد لها الاختصاص بالفصل فى الجنحة .

"حالة جوازية"

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل التحقيق فيها أنها جنحة، ففى تلك الحالة يكون لمحكمة الجنايات الحرية فى أن تتولى بنفسها الحكم فى الجنحة، أو أن تقضى بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة الجنح .