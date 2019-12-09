شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن خطة تنفيذ مشروعات النظام الجديد بمحافظة الأقصر تتم بدون أى تغير، وحالياً يتم إعداد وتجهيز المستشفيات التى تم اختيارها لتدخل المنظومة التأمينية الشاملة بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، لليوم السابع، أن التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر سيكون فى مارس 2020.

وأضاف مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المحافظة ستتمتع بأعلى درجات تقديم الخدمة الصحية للمنتفعين مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات، مضيفا أن غير القادرين ستتحمل عنهم الدولة كافة الاشتراكات والمساهمات.

وكانت شائعات ترددت بأنه تم تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر.