شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن مواصفات الجرارات الأمريكية الجديدة للسكة الحديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365" فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن المواصفات التى تتميز بها الجرارات الجديدة التى تسلمت هيئة السكة الحديد أولى دفعاتها من شركة جنرال الكتريك الأمريكية والبالغ إجماليها 110 جرارات جديد بتكلفة تقترب من 300 مليون دولار. 1ـ الجرارات الجديدة تتمتع بقوة جر تصل إلى 4 آلاف حصان. 2ـ سرعة الجرارات الجديدة تصل إلى 160 كم/س . 3ـ الجرارات الجديدة وزنها يصل إلى 126 طنا. 4ـ كابينة الجرارات الجديدة مكيفة لتوفير سبل الراحة للسائق كما أنها بها دورة مياه. Advertisements 5ـ باب الجرارات الجديدة بجوار كابينة السائق لتحقيق أعلى معدلات الأمان للسائق على عكس الجرارات القديمة التى بابها بالمنتصف. 6ـ الجرارات الجديدة يمكنها العمل فى قطارات نقل الركاب والبضائع معا. 7ـ تم إبرام عقد ملحق صيانة للجرارات الجديدة لمدة 15 عاما مع الشركة المصنعة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها طوال هذه المدة. 8ـ الجرارات القديمة سواء الألمانى أو الكندية الأمريكية أقصى قوة جر بها تصل إلى 3250 حصان. 9ـ الجرارات القديمة أخف وزنا ويقارب وزنها الـ 80 طنا.

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