اليوم.. إعادة محاكمة متهم في قضية "مذبحة كرداسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم الإثنين، أولى جلسات إعادة محاكمة متهم بقتل مأمور مركز كرداسة، ونائبه و12 ضابطًا، وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية من المستشار عصام أبوالعلا، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين عددًا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين في القسم، والسرقة.