شكرا لقرائتكم خبر عن قرار نهائى بإطلاق اسم المستشار الشهيد هشام بركات على مترو النزهة 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل، أنها قررت بشكل نهائى إطلاق اسم المستشار الشهيد الراحل هشام بركات على محطة مترو النزهة 2، الجارى إنهاء تنفيذها ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد حتى محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان بالسلام.

وأضافت وزارة النقل، أنه مخطط انتهاء تنفيذ وافتتاح محطة مترو النزهة 2 (هشام بركات) وتشغيلها للجمهور مع نهاية الشهر الجارى مع محطة النزهة 1، الجارى إنهاء تشطيباتهما من أجل بدء اختبارات تشغيلهما قبل فتحهما للجمهور.