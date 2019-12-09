شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبرز المرشحين على "رئاسة" نادى النيابة الإدرية.. بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضاء مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية على 15 مقعد، فى انتخابات التجديد الكلى للمجلس، وذلك بعد أن أعلن المستشار عبد الله قنديل الرئيس الحالى للنادى، حيث انتهت اللجنة الداخلية بالنادي المشكلة لتلقى طلبات أعضاء الهيئة من أعمالها، وذلك بعد أن تم غلق باب الترشح، عقب تقدم 4 مستشارين على مقعد رئيس رئيس النادى، و 12 مرشح عن درجة المستشارين عن 5 مقاعد، وعن درجة رئيس النيابة لشغل 3 مقاعد تقدم 12 مرشح بدرجة مستشار، وعن درجة رئيس نيابة لشغل 3 مقاعد تقدم 11 مرشح عن درجة رؤساء النيابات، وعن درجة وكيل نيابة لشغل 3 مقاعد تقدم 10 مرشحين من درجة وكلاء أول نيابة، وعن درجة وكيل نيابة لشغل مقعدين تقدم 7 مرشحين عن درجة وكيل نيابة، فيما تقدم عن مقعد المستشارين خارج الخدمة تقدم مرشحان اثنان فقد ممن أكتمل عطائهم.

وكما قد تقدم المستشار عبدالمحسن محمود بأوراق الترشح عن مقعد السادة المستشارين ممن اكتمل عطائهم، و المستشار ريمون ماهر عن مقعد المستشارين، والمستشار احمد عبد الظاهر و المستشار مصطفى الشربينى عن مقعد رؤساء النيابة، والمستشار محمد نصار والمستشارة نرهان زكريا عن مقعد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة، كما تقدم المستشار عمرو سامى، والمستشار محمد أمين عن مقعد وكلاء النيابة.