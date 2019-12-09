شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مطار القاهرة استعداداته لاستقبال العُرس الشبابى السنوى الذى يراود كافة شباب العالم حلم المشاركة بفعالياته التى تستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ.

مطار القاهرة الدولى وضع اللمسات النهائية لاستقبال ضيوف المنتدى، كما تسلم شباب الشركة المنظمة للمنتدى وعدد من المتطوعين أماكنهم داخل صالة السفر بمطار القاهرة.

ورصدت عدسة ”الخليج 365” الشباب داخل صالة السفر والذين أكدوا أن هناك مجموعات موزعة لتسهيل مهمة الوفود المشاركة، حتي توصيلهم لبوابات السفر.

وكان مطار القاهرة، خصص فرقاً من وزارة الخارجية ومصر للطيران وشركة الميناء لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود وإعادة تسفيرهم إلى شرم الشيخ، بالإضافة إلى تنظيم مجموعات مشتركة من العاملين بمختلف جهات المطار لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر من مختلف دول العالم.

وتم وضع لافتات المؤتمر على الطائرات المشاركة بنقل الوفود، وداخل صالات السفر والوصول بالمطار، كما تم تزيين المطار باللافتات المخصصة للمؤتمر، واللوجو الخاص به، والتى يتم وضعها داخل صالات السفر والوصول، لتوعية الركاب بفعاليات المؤتمر وتحقيق أكبر انتشار للحدث والترويج له.

وحددت شركة ميناء القاهرة الجوى خطوط سير الوفود المشاركة فى المؤتمر، والتى تصل من مختلف دول العالم، وتم التنسيق داخل إدارة العلاقات العامة واختيار الفرق التى تتولى استقبال الوفود، وإنهاء إجراءات سفرها على الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ.

Advertisements

ومن المقرر تنظيم مجموعات عمل وتخصيص "كاونترات"، لإنهاء إجراءات الوصول، وتنسيق فرق العلاقات، مع شركة مصر للطيران لتسفيرهم إلى شرم الشيخ، كما يتم إنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار.

ومن جانبها، أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران" عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الشركات التابعة والإدارات لنقل الضيوف المصريين والعرب والأجانب المشاركين بمنتدى شباب العالم 2019 والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى.

وانتهت "مصر للطيران"، من كافة الاستعدادات الخاصة بمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، حيث تشارك مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمنتدى شباب العالم.

وكشفت مصادر بوزارة الطيران المدني ، أن من المقرر أن تسيّر الشركة الوطنية 120 رحلة منتظمة وإضافية من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ (ذهاب وعودة) خلال فترة انعقاد منتدى شباب العالم.

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ ويعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.