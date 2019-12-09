شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: افتتاح 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع فى يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن وزارة الإسكان تنفذ أكبر مخطط عمرانى فى تاريخ مصر، وفى يونيو 2020 سيتم افتتاح 14 مدينة جديدة.

وأضاف خلال اتصال فيديو، لبرنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، مع عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه فى عام 2013 وصل المدن الجديدة إلى 14 مدينة، وبعد عام 2014 كان هناك خطة لاستكمال المدن، ونحتاج فعليا إلى 30 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وتم البدء فى 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع منها العاصمة الجديدة والعلمين والمنصورة والمدن الجديدة بالصعيد والوجه البحرى.

وتابع أن مدن الجيل الرابع التى تنفذها وزارة الإسكان مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لتسهل على المواطن، العديد من الخدمات.