شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الاستشعار عن بعد: أمطار غزيرة نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن فصل الشتاء لم يبدء فعلياً بعد، ولكن الجميع بدء يشعر ببرودة فى حالة الطقس، مطالبة المواطنين بارتداء الملايس الشتوية بسبب قرب فصل الشتاء الذى تفصلنا عنه أيام قليلة.

وتابعت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الأيام المقبلة ستشهد هطول أمطار على السواحل الشمالية وتمتد حتى القاهرة، والأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة، ولا تعوق حركة المواطنين وليس بها مشاكل.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن الشبورة موجودة فى الصباح الباكر وننصح بالقيادة البطيئة لقائدى السيارات، لأن الشبورة تزيد كثافتها على الطرق الزراعية، قائلا:"الأمطار الغزيرة ستكون على نهاية هذا الأسبوع على السواحل الشمالية ومتوسطة على القاهرة ولن تصل للغزيرة".

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