أخبار × 24 ساعة.. تعديلات على جدول امتحانات الثانوية بسبب عيد الغطاس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. السيسى يوجه بتكثيف الجهود للتحول الرقمى وتوفير أحدث الخدمات للمواطنين مصر ترسل مساعدات عاجلة لدولة جيبوتى لمواجهة آثار السيول بتوجيهات من الرئيس التضامن: تخصيص 1.5 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة "100 مليون صحة " تعلن عن توفير أول دليل ارشادى الكترونى لتشخيص السكر الصحة: تسجيل 293 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر Advertisements "التعليم" تجرى تعديلات على جدول امتحانات الثانوية بسبب عيد الغطاس "التعليم" تكشف تفاصيل طباعة كتب الترم الثانى وموعد وصولها المدارس وزير التعليم العالى يغلق مركز تعليمى وهمى فى الدقى الرى: تنفيذ 37% من شبكات صرف مغطى بتكلفة 329.6 مليون جنيه انطلاق اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بواشنطن لتقييم مفاوضات سد النهضة غدا

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