"التأمين الاجتماعي": من خرج معاشا بعد يوليو 2010 له برقبة الدولة 5 علاوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعيد الصباغ عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: بشأن العلاوات الخمس الأخيرة فإنه كما تدخل السيد رئيس الجمهورية قبل ذلك وأمر الحكومة بسحب الاستشكال وتقديمه الى مجلس الدولة فهذا الأمر يتطلب مشروع قانون تقوم الحكومة بتقديمه الى مجلس النواب لإنصاف أصحاب المعاشات ورفع الظلم الواقع عليهم للذي خرج على المعاش بعد اول يونيو من عام 2006. وتابع الصباغ خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامي سيد على : كل من خرج على المعاش بعد الأول من يوليو عام 2010 له 5 علاوات فى رقبة الدولة طالما قد اقتنعت الدولة بأن كل من له حق لابد ان يأخذه وهذا الدور من الممكن ان يقوم به السيد الرئيس أو مجلس النواب .

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