شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الاجتماعي": من خرج معاشا بعد يوليو 2010 له برقبة الدولة 5 علاوات والان مع تفاصيل الخبر
وتابع الصباغ خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامي سيد على : كل من خرج على المعاش بعد الأول من يوليو عام 2010 له 5 علاوات فى رقبة الدولة طالما قد اقتنعت الدولة بأن كل من له حق لابد ان يأخذه وهذا الدور من الممكن ان يقوم به السيد الرئيس أو مجلس النواب .
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