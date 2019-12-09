22 ديسمبر.. إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث ميدان الشهداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لإعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء" في حلوان.

وقضت محكمة النقض، في 7 يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 10 سنوات، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان في يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم: استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.