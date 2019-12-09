شريف مدكور يكشف سر غيابه: "فيروس في الدم مالوش علاج" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

كشف الإعلامي شريف مدكور، في مقطع فيديو له على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك"، سر غيابه عن الظهور طوال الفترة الماضية.

وقال مدكور: "أي مريض كانسر، يخضع للعلاج الكيماوي، مناعته بتقل، والفترة الأخيرة، تجاهلت الإرشادات الطبية، وكابرت وعافرت ونزلت الشغل، وسوقت العربية، وكنت بأسلم على أي حد بأقابله، وجالي فيروس في الدم".

وأضاف: "لا أتذكر اسم الفيروس، هو مالوش علاج للأسف، لازم الجسم هو اللي يطرده، ونسبته عندي 900، في الوقت اللي بتوصل فيه عند باقي الناس إلى 150 أو 200، بقالي شهر وأسبوع مصاب بيه، وحرارتي وصلت لـ39 ونص، الجسم عندي بيحاول يتخلص منه، لكن عندي أناميا، والمناعة قليلة بسبب العلاج الكيماوي".

Advertisements

وتابع: "الحرارة الحمد لله قلت عندي، وإمبارح كتبت بوست أني كنت في المستشفى، ونقلت دم، عشان الجسم يقوى، ويطرد الفيروس، أنا اللي أهملت، وعافرت في الشغل، مش عايز حد يقلق، أو يخاف من مرضى الكانسر، أنا اللي قصرت في حق نفسي".

واختتم: "أنا عامل الفيديو ده مخصوص لكل مرضى الكانسر، متقلقوش، الحمد لله، خلوا بالكوا على نفسكوا، ابعدوا عن الناس، بلاش السلامات والأحضان والبوس، عشان المناعة، أنا بس كنت بأخاف أن الأطفال يزعلوا لو مسلمتش عليهم، الفترة الجاية مش هأقدر أسلم على حد، هاضطر أحط كمامة، الحمد لله، أنا بخير، وربنا يشفي كل مريض إن شاء الله".

وأعلن مدكور، إصابته بمرض سرطان القولون، مطلع العام الجاري.