غضب برلماني تجاه الحكومة وإقرار "الهيئات الشبابية".. ماذا حدث بالبرلمان اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، غضبًا تجاه الحكومة واتهام رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال بعض الوزراء بتصدير المشاكل للرأي العام وللرئيس، في جلسة أقر فيها فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، كما شهد جلسة اليوم الموافقة على تعديل قانون الهيئات الشبابية وإرساله لمجلس الدولة وكذلك الموافقة على إحالة نسبة من الصناديق الخاصة للموازنة العامة.

ويرصد "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز أحداث البرلمان اليوم:

عبدالعال محذرًا النواب: سأخرج أي برلماني يتحدث مع الوزراء

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، إنه سيتخذ قرارًا بإخراج أي نائب يتحدث مع وزير أثناء الجلسة العامة للبرلمان.

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عبدالعال للحكومة: مهلة لإعداد تشريع يفصل الشهر العقاري عن "العدل"

منح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة مهلة 15 يومًا لصياغة تشريع جديد، يقضي بفصل تبعية مصلحة الشهر العقاري من وزارة العدل وينقلها إلى وزارة التخطيط.

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علي عبدالعال: بعض الوزراء متخصصون في تصدير المشكلات

جدّد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، انتقاده لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن عدد من الوزراء متخصصون في تصدير المشكلات لرئيس الجمهورية والرأي العام، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وفقًا للدستور، وتستقل في إدارة العمل التنفيذي ولا تصدر مشكلاتها للرأي العام والرئيس.

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عبدالعال يعلن خلو مقعد نائب بالجيزة.. ويؤكد: "سنصوت على إسقاط عضويتين"

أعلن الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي، الذي وافته المنية السبت الماضي، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات التكميلية، خاصة أن المجلس لايزال أمامه أكثر من 6 أشهر، حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

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تفاصيل موافقة "النواب" على تعديلات الهيئات الشبابية وإحالتها لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

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النواب يقر تبعية جميع مراكز الشباب لجهة واحدة.. ويرفض الإعفاء من القيمة المضافة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، على أن تضع وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المركزية، جميع الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مع رفض تعديل لجنة الشباب والرياضة بشأن إعفاء المراكز من تطبيق القيمة المضافة، وأن يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، مع الإعفاء من 75% مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل.

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عبدالعال ينتقد التوسع في الصناديق الخاصة.. ويهاجم لائحة تقنين أراضي الدولة

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن التوسع في إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة جاء بسبب مشكلة في توزيع الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبدالعال، أن الصناديق جرى التوسع في إنشاءها، ولا توجد جهة إدارية إلا وتضم صندوقًا أو عدة صناديق خاصة، موضحًا: "المشكلة في توزيع الموازنة العامة على جهات الدولة، لو منحنا قدر من المرونة في عملية الصرف سينتهي التوسع فيها".

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"النواب" يوافق على ضم 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة للموازنة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة.

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النواب" يوافق مبدئيًا على إحالة نسبة من الصناديق الخاصة للموازنة العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة.

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"الإدمان يبدأ بسيجارة".. برلمانية تطلق حملة لحماية الأطفال من التدخين

دعت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إلى تفعيل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، الذي يضع عقوبات مشددة على التجار والموزعين حال قيامهم ببيع السجائر للأطفال والمراهقين تحت سن 18 عامًا، ضمن مبادرة مجتمعية بعنوان "صحتهم غالية" لحماية الأطفال من أضرار التدخين.

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البرلمان يقر شرط ثبوت "عدم تعاطي المخدرات" للقبول بالوظائف العامة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

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"زراعة النواب": قانون إنشاء نقابة الفلاحين سيخرج للنور قريبًا

قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المتوقع خروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالي، يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالفلاح وقضايا الزراعة.

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"دفاع النواب" ترفض تعديل قانون العمد والمشايخ

رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بالإجماع مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم 58 لسنة 1978، بشأن العمد والمشايخ مقدم من النائب ممدوح مقلد وكيل اللجنة ومزكي من أكثر من 60 نائبًا آخرين.

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صحة النواب" ترسل قانون تنظيم مزاولة المهنة للحكومة لإبداء الملاحظات

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العماري، إرسال نسخة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، إلى وزارة الصحة لإبداء ملاحظاتها عليها، تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي عن المشروع لعرضه على المجلس.

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البرلمان يطالب الحكومة بعرض لائحة قانون التأمينات والمعاشات قبل إصدارها

طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة عرض اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

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