أخبار مصر | شاهد طلاب يرقصون أمام مُعلمة في الفصل.. والتعليم ترد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد طلاب يرقصون أمام مُعلمة في الفصل.. والتعليم ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام، مقطع فيديو لمجموعة طلاب يرقصون أمام معلمة في أحد فصول مدرسة بكفر الشيخ، وهو ما أثار حالة استياء شديدة بين رواد مواقع التواصل.

وقالت بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، إن ما حدث أمر غير مرغوب به، لافته إلى أن الفيديو مقصود حيث قام أحد الطلاب بصويره، وبالتحقيق معهم أكدوا أنهم عقدوا العزم على تصوير الفيديو.

وأضافت أن الطلاب تم فصلهم لمدة 15 يوما، ولو تكرر الأمر سيتم فصلهم نهائيا، كما تم نقل المعلمة لمرحلة أقل، ومدير المدرسة حصل على جزاء، منوهة إلى المعلم أصبح مظلوم الآن بسبب كثرة حالات التعديل عليه من قبل أولياء الأمور وهو ما يتطلب إلى لوائح لمواجهة هذه الظاهرة.