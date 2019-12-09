أخبار مصر | خبراء: منتدى شباب العالم فرصة لدعم للسياحة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء: منتدى شباب العالم فرصة لدعم للسياحة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق عدد من خبراء السياحة على أن إقامة النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تعد خير وسيلة للترويج للمزارات والأماكن السياحية في المدينة، متوقعين أن تشهد فنادق المدينة نسب إشغال عليه خلال فترة انعقاد المنتدى، الذي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقول عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ يعد فرصة مواتية للترويج للسياحة المصرية، مشيرًا إلى أن المؤتمرات والفعاليات الكبرى لها أكبر الأثر في الترويج للمناطق السياحية المصرية، ووضعها على خارطة السياحة العالمية، من خلال التواصل بين الشباب وتبادل الخبرات والمعارف والثقافات.

وشدد صدقي على أن مدينة شرم الشيخ هي عروس المناطق السياحية في مصر، ولها شهرة عالمية فائقة، لافتًا إلى أن نسب الإشغالات الفندقية خلال فعاليات ملتقى شباب العالمي تبلغ مستويات عالية للغاية.

واتفق معه في الرأي الخبير السياحي، باسم حلقة، مؤكدًا على أن الفعاليات العالمية التي تُنظم بإشراف الحكومة المصرية ورعايتها لها أكبر الآثار في الدعاية والترويج للسياحة، مؤكدًا على ضرورة استغلال وجود وفود من دول أجنبية في فعالية منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في الترويج للسياحة المصرية.

وشدد حلقة على أن منتدى شباب العالم فرصة مواتية لإنعاش السياحة وحركة الطيران من وإلى مدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن عائدات السياحة في شرم الشيخ ستشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال فترة انعقاد منتدى شباب العالم.

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ووجه حلقة رسالة للشباب المصري المشارك في المنتدى بضرورة القيام بدورهم في الترويج للسياحة المصرية، والتعريف بالمقاصد السياحية المختلفة لشباب الوفود المشاركة بالمنتدى.

بدوره يقول وليد البطوطي الخبير السياحي، إن عقد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فرصة مواتية؛ للترويج للمقاصد السياحية المصرية بشكلٍ يحقق الترويج السياحي، وبدون أي تكلفة.

وشدد الخبير السياحي على أن مدينة شرم الشيخ المصرية تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية عالميًا، مؤكدًا على أن المدينة تحتل مكانة مهمة للغاية في الخارطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن الشباب الحاضرين في منتدى شباب العالم سينعشون السياحة في شرم الشيخ.

وأوضح البطوطي أن الاستقرار الأمني الذي تحظى به البلاد هو الركيزة الأساسية لإقامة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، مشددًا على ضرورة تقديم مثل هذه الصورة الإيجابية عن الأجواء في مصر للوفود المشاركة في المنتدى.

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من فعاليات منتدى شباب العالم يوم 14 ديسمبر الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.