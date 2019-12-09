شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: إدراج 6 جامعات مصرية في تصنيف «الجامعات الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تقريراً مقدماً من الدكتور عمرو عدلى، نائب الوزير لشؤون الجامعات، حول إدراج 6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة (UI Green Metrics) للعام 2019.

وأوضح التقرير حصول جامعة كفرالشيخ على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف جرين متريك لعام 2019 تليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم جامعة بنها، وبعدها جامعة الإسكندرية، ثم جامعة جنوب الوادى، وبعدها جامعة طنطا.

وأشار التقرير إلى أن تصنيف «جرين متريك» هو الوحيد الذي يقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقا لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وحصلت جامعة كفرالشيخ على المركز الأول محليًا وإفريقيا والرابع عربيا في التصنيف الذي تنظمه جامعات إندونيسيا، كما احتلت الجامعة المركز الـ117 عالميًا متقدمة 20 مركزا عن العام الماضى.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، إن تصنيف المقياس الأخضر العالمى أو الجامعات الخضراء الذي تنظمه جامعات إندونيسيا يهتم بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة ويعتمد على معايير أساسية مثل الإحصائيات الخضراء والطاقة والتغيرات المناخية وإدارة النفايات واستخدام المياه والمواصلات والتعليم.

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وأضاف أن الجامعة تتبنى تطبيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة الحقيقية سواء للمجتمع الجامعى والمجتمع المحيط وذلك اتساقا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفى سياق متصل، تلقى وزير التعليم العالى تقريراً من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، وأشار إلى قيام الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (المركز الدولى للتدريب) الكائنة في 59 شارع إيران، متفرع من شارع محيى الدين أبوالعز- الدقى- الجيزة، حيث تبين أن هذه المنشأة تنظم دورات تدريبية، وتمنح دبلومات وشهادات في مجال العلاج الطبيعى دون ترخيص، وتدعى كذبًا اعتمادها من إحدى الجامعات المصرية ووزارة الخارجية المصرية.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

إلى ذلك، تستضيف الإسكندرية المؤتمر الطبى الأول لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية والذى تنظمه كلية الطب بجامعة المنصورة يومى 12 و13 ديسمبر الجارى.

وقال الدكتور مسعد سليمان، رئيس قسم الأوعية الدموية والقلب والصدر في جامعة المنصورة، رئيس المؤتمر، إن رؤساء 5 جامعات يعلنون، خلال افتتاح المؤتمر، عن موعد افتتاح مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية الجديد والذى يعد الأول من نوعه بتلك الجراحات في مصر والشرق الأوسط، فضلا عن أنه يمثل مِنبرا ومنارة جديدة لتشارك المراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة على غرار مركزى الكلى والمسالك البولية والجهاز الهضمى.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يحظى المؤتمر هذا العام بحضور مكثف حيث يشارك فيه ١٢٠٠ جراح مصرى و١٨ خبيرا أجنبيا من دول ألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا ويلقى محاضرات علمية 120 أستاذاً متخصصاً.