شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن عدد من قرى بئر العبد لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقطع التيار الكهربائي، مساء الأحد، عن عدد من قرى بئر العبدبمحافظة شمال سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، في تصريحات صحفية، إن انقطاع الكهرباء في بعض القرى نتيجة عطل بالمغذي الرئيسي حتى قرية نجيلة، مشيرًا إلى أنه جارٍ المتابعة مع هندسة كهرباء رمانة لإصلاح العطل، وإعادة التيار الكهربائي مرة أخرى.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد منذ الأيام الماضية موجة من الأمطار المتوسطة، وانخفاض في درجات الحرارة.