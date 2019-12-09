شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: خط «الغردقة شرم الشيخ» الملاحي يختصر الرحلة إلى ساعتين ونصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات النقل البحري تمثل سوقا واعدة في مصر في نقل السائحين والعاملين والمواطنين.

وأضاف «الوزير» في تصريحات تليفزيونية خلال تدشين الخط الملاحي بين مدينتي «الغردقة وشرم الشيخ» أن هناك مركبيين يعملان في هذا الخط يختصران المسافة بين شرم الشيح والغردقة إلى ساعتين ونصف، بدلا من 8 ساعات في الطريق البري.

وأوضح كامل الوزير أن شركة الجسر العربي للملاحة، المسؤولة عن الخط مملوكة لثلاث دول عربية وهي مصر والأردن والعراق، مشيرا إلى أن كل الوزراء المعنين في مصر شاركوا في هذا الإنجاز الكبير.

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وأشار كامل الوزير إلى أن المشروع الملاحي الجديد يعمل على ترويج السياحة في الغردقة والجونة والجلالة وشرم الشيخ.

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المشروع الجديد يسهل الحركة بين الغردقة وشرم ويعد نقلة نوعية في مجال السياحة.

فيما أكد عدنان أبوالراغب، رئيس شركة الجسر العربي للملاحة، أن الشركة تعتمد على الأسس التجارية وتقوية العلاقات التجارية بين الدول العربية.

فيما أوضح الكابتن عمر خفاجي، قائد العبارة «كين نفرتيتي»، أن العبارة سريعة جدا، إذ تبلغ سرعتها 22 عقدة، ويوجد بها جراج يتسع لـ 32 سيارة.

وأضاف أن العبارة بها كراسي مريحة تنقسم إلى درجتين، وتوقيتات السفر تتم وفقا لبرامج السياحة وتوقيت عودة العمالة.