شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ثلاث نهايات مأساوية تنتظر الديكتاتور أردوغان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير بالفيديو أعدتة مؤسسة ماعت، ثلاث سيناريوهات مأسوية تنتظر الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، جميعها تمت تاريخياً لعدد من قادة أخذهم هوس التوسع والسيطرة وبسط النفوذ، مثل "أدلف هتلر"، و"نابليون"، و"موسولينى".
وأكد التقرير أنه كما سقط هتلر منتحراً فى ألمانيا وقبله بيومين سقط حليفه بينيتو موسولينى وعلق من قدميه بعد إعدامه ، وقبلهم لقى "نابليون"، مصير النفى والهزيمة بعد ما حاول التوسع أيضاً واحتلال العالم، وتابع: "أى من هذه النهايات بانتظار أردوغان اللاهث وراء السيطرة على المنطقة".
وتساءل التقرير، عن ظهور قومى جديد فى تركيا ليسقط العثمانية الحديثة كما أسقط مصطفى كمال العثمانية القديمة، أم سيصمت الأتراك على من يغامر بمستقبلهم ويحول الأصدقاء إلى اعداء ويقرع طبول حرباً توسعية؟
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ثلاث نهايات مأساوية تنتظر الديكتاتور أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.