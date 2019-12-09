شكرا لقرائتكم خبر عن سعر تذكرة الراكب فى خط "شرم الشيخ – الغردقة" الملاحى ذهابا وإيابا 950 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال إبراهيم مدير شركة الجسر العربي للملاحة، إن الخط الملاحي «شرم الشيخ – الغردقة» الذي افتتحه اليوم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يربط بين أهم مدينتن سياحيتين فى مصر، ويختصر المسافة بينهما فى ساعتين ونصف الساعة، وهو رقم قياسى بين المدينتن، وبأسعار رخيصة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المشروع خدمة سياحية تهدف إلى تحقيق هامش ربح صغير.

وتابع مدير شركة الجسر العربي للملاحة، أن المشروع يهدف إلى ربط كل المزارات السياحية فى مصر، وتم التواصل مع شركات السياحة فى المعارض الدولية، للإعلان عن المشروع.

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وأكد جمال إبراهيم أن هناك 30 شركة سياحية عقدت بروتوكولا مع شركة الجسر العربى للملاحة، وهناك استجابات من سائحين من كولومبيا وكوستاريكا وألمانيا وأمريكا .

وأوضح أن الجسر يطلق أربع رحلات أسبوعيا، ويخدم العاملين فى مجال السياحة ويتميز بالرقى و بدرجة تأمين عالية ومناظر جميلة.

واختتم، أن سعر تذكرة الراكب فى اتجاه واحد 600 جنيه، والذهاب والإياب بـ 950 جنيها، مشيرا إلى أن هذه الأسعار مخفضة لفترة معينة.