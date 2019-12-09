شكرا لقرائتكم خبر عن سعر تذكرة الراكب فى خط "شرم الشيخ – الغردقة" الملاحى ذهابا وإيابا 950 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وتابع مدير شركة الجسر العربي للملاحة، أن المشروع يهدف إلى ربط كل المزارات السياحية فى مصر، وتم التواصل مع شركات السياحة فى المعارض الدولية، للإعلان عن المشروع.
وأكد جمال إبراهيم أن هناك 30 شركة سياحية عقدت بروتوكولا مع شركة الجسر العربى للملاحة، وهناك استجابات من سائحين من كولومبيا وكوستاريكا وألمانيا وأمريكا .
وأوضح أن الجسر يطلق أربع رحلات أسبوعيا، ويخدم العاملين فى مجال السياحة ويتميز بالرقى و بدرجة تأمين عالية ومناظر جميلة.
واختتم، أن سعر تذكرة الراكب فى اتجاه واحد 600 جنيه، والذهاب والإياب بـ 950 جنيها، مشيرا إلى أن هذه الأسعار مخفضة لفترة معينة.
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