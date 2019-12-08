شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يوافق على إطلاق أسماء شهداء على 3 مدارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأحد، الموافقة على إطلاق اسماء 3 من شهداء القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب بسيناء، الذين ينتمون لمراكز دمنهور والرحمانية وأبوحمص.
ووافق المحافظ -بحسب بيان الأحد- على الطلب المقدم من شقيقة الشهيد محمد السعيد الحوشى، بإطلاق اسمه على مدرسة ملحقة المعلمات بإدارة بندر دمنهور التعليمية تخليدًا وتكريمًا لروح الشهيد.
كما وافق على الطلب المقدم من والد الشهيد محمود أبوالفتوح محمود ندا، لإطلاق اسمه على مدرسة الرحمانية الثانوية المشتركة تكريما لذكراه، وكذلك الطلب المقدم من شقيق الشهيد مقدم أحمد فوزى زيد، لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة أبوحمص الثانوية بنات تكريمًا لروحه الطاهرة.
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