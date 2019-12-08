شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أجندة مسرح شباب العالم بمنتدى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد مسرح شباب العالم للانطلاق في موسمه الثاني ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى.

وبحسب بيان، الأحد، أعلنت إدارة المنتدى عن شعار المسرح هذا العام وهو الفنون- إحياء للإنسانية أو Art Reviving Humanity«، حيث ينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المختلفة والتي ستنطلق بداية من يوم 13 ديسمبر بالافتتاح ثم تستمر العروض المختلفة على مدار يومي 15 -16 ديسمبر.

مسرح شباب العالم هو مسرح ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

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وتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم يوم الجمعة المقبل بعدد من العروض تتضمن مشاركة رولا زكى من مصر وفريق موزار من المغرب، والروبوت صوفيا، وهورس باند من مصر، وfatmir mura من ألبانيا، وkuana adebisi من الولايات المتحدة الأمريكية، وmarisa hamamoto،piort iwanicki من بولندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى العرض المسرحى إلى يشهد مشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.

ويشهد يوم 15 ديسمبر عددا من الفعاليات في مسرح شباب العالم لعدد من المشاركين تتضمن فرقة «brass band sound» من مصر، وpou من نيويلاندا، وwazih من الكاميرون، وashra kunwar من نيبال، وiheb،dana «oud duo» من تونس والأردن.

كما يشهد ذات اليوم فعاليات تتضمن مشاركة «هورس باند» من مصر، وkuana adebisi من الولايات المتحدة الأمريكية، وveroniq من روسيا .

ويختتم مسرح شباب العالم عروضه يوم 16 ديسمبر بفعاليات تتضمن مشاركة «mazeek band» من مصر، وmaritta hallsni من لبنان، وghalia benali من تونس، وkateryna olkhovyk من أوكرانيا .

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