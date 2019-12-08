شكرا لقرائتكم خبر عن «قصور الثقافة»: تعيين منى القماح لتسيير أعمال قصر ثقافة كفر الدوار «مخالف للقانون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، إن المنتقبة مني محمد عبدالفتاح القماح من العاملين على الدرجة الثالثة بقصر ثقافة كفر الدوار وبالتالي فإن تعيينها مدير لقصر الثقافة خارج إطار القانون، لأن هناك من هو على الدرجة الثانية وهو الأكفأ لتولي المنصب كما ينص القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أنه بعد خلو منصب رئاسة قصر ثقافة كفر الدوار الذي كان يتولاه أشرف المشرحانى، كان لا بد من اختيار من يقوم بتيسير الأعمال من بين 4 مرشحين وهم أسماء خليل، منى عبدالفتاح، محمد خطاب، أميرة سعيد، وجميعهم على الدرجة الثالثة باستثناء أسماء خليل على الدرجة الثانية.

وتابع أن هناك تحقيقات تتم في هذه المخالفة الواضحة للقانون.