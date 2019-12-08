شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قصور الثقافة: «النقاب» ليس له علاقة بإلغاء تكليف منى القماح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن المنتقبة منى القماح، لم يتم تعيينها لإدارة قصر ثقافة كفر الدوار وإنما تم تكليفها بتسيير الأعمال، وتم إلغاء التكليف عندما ثبت عدم قانونية التكليف.
وأضاف «عواض» خلال مداخلة هاتفية، أن الموضوع الذي أثير حوله الجدل، قانوني ولا دخل للنقاب في هذا الأمر.
وأوضح أنه لم يتم فصل القماح من قصر الثقافة كما يشاع ولكن تم إلغاء التكليف فقط عن إدارة قصر الثقافة، وأكد عواض أنه سيجري محاسبة من اتخذ هذا القرار المخالف للقانون، والذي أثار ضجة كبيرة حوله.
وأشار إلى أنه لم تكن هناك مسابقة لاختيار من يتولى إدارة كفر الدوار بشكل مؤقت وإنما تم تكليفها.
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