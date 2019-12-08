شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لشراء 5 آلاف طن زيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه (بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) توريد من ٢٠ يناير- ٥ فبراير ٢٠٢٠، لتوفير السلع الأساسية لمستحقي الدعم.

وقالت الهيئة في بيان، الأحد، إن جلسة فض المظاريف وجلسة البت في ١١ ديسمبر الجاري.