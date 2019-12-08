شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محضري ضبط لشركتين بددتا مولدات كهربائية وأدوات صحية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرّرت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية التزام، برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى، محضري ضبط جمركي لشركتي استيراد بتهمة «تبديد مولدات كهربائية وأدوات صحية سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات، بالمخالفة للقانون.

ووردت معلومات سرية بقيام شركتى استيراد بتبديد مشمول بيانات جمركية، حيث قامت الشركة الأولى بالإفراج عن مشمول البيان الجمركى رقم ١٢٤٠٢ لسنة ٢٠١٧ جمرك مطور إسكندريه لصنف محابس بوزن ٢٧٩٢٧ كجم تقريبا، بينما أفرجت الشركة الثانية عن مشمول البيان الجمركى رقم ٢١٧١٢ لسنة ٢٠١٣ جمرك لوجستى٢ الدخيلة لصنف مولدات كهرباء بوزن ٢٥٧٢٧ كجم تقريبا، وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

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ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

وتم تشكيل لجنة قامت بدراسة ومراجعة البيانات الجمركية واستدعاء صاحبى الشأن الذين أقرا بصحة الواقعة وأن البضاعة غير موجودة في المخازن وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على الشركة الأولى مليون و987 ألفا و719 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على الشركة الثانية مليون و919 ألفا و475 جنيها.

وقرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي، مدير عام المكافحة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط وإحاله المحضرين للشؤون القانونية لاتخاذ شؤونها.