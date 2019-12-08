شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع أسرة شاب مصري في الكويت تعرض للاعتداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة لما ورد لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من أنباء عن تعرض شاب مصري مقيم في دولة الكويت، للاعتداء من قِبل شخصين بالضرب بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية بالكويت، فقد تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، مع أسرة الشاب المصري «م .ك» ويبلغ من العمر ٢٢ عاما وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم لأسرة الشاب المصري عن أسفها لما حدث لنجلهم، وطمأنتهم بأن السلطات الكويتية قامت بالتحريات والإجراءات اللازمة وتكثيف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

Advertisements

وأضافت وزيرة الهجرة أن السفارة المصرية في الكويت تتابع الأمر عن كثب أولا بأول، مشيرة إلى أن ممثلاً عن السفارة المصرية قد قام بزيارة «الشاب» في مستشفى مبارك الكبير التي يتلقى بها العلاج، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة والفائقة حتى يتم شفاؤه.

ومن جانبهما، قدما والدة ووالد الشاب المصري، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على تواصلها معهم، مؤكدين على أن نجلهم يتلقى كافة أوجه الرعاية الفائقة من المسئولين بالمستشفى، معربين عن سعادتهم لشعورهم بأن وطنهم مهتم لشأنهم وشأن نجلهم.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للسلطات الكويتية على سرعة متابعة الحادث وثقتها في قدرة وزارة الداخلية على ضبط الجناة، معبرة عن تقديرها للمستشفي لما يقدمه من رعاية فائقة للشاب المصري.

وكانت وزارة الهجرة قد تلقت أنباء عن تعرض مواطن مصري مقيم في دولة الكويت، إلى حادث، حيث اعتدى عليه شخصان بالضرب بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية الكويتية، ما أدى إلى إصابته ثم لاذا بالفرار، وتم نقل الشاب المصري إلى مستشفى مبارك الكبير لتلقي العلاج اللازم، هذا وتكثف الأجهزة الأمنية الكويتية مجهوداتها للقبض على الجناة.