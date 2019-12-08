شكرا لقرائتكم خبر عن الفعاليات الكاملة لمسرح شباب العالم بمنتدى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسرح شباب العالم للانطلاق في موسمه الثاني ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى.

وأعلنت إدارة المنتدى عن شعار المسرح هذا العام وهو الفنون - إحياء للإنسانية أو Art Reviving Humanity"، حيث ينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المختلفة والتي ستنطلق بداية من يوم 13 ديسمبر بالافتتاح ثم تستمر العروض المختلفة على مدار يومي 15 -16 ديسمبر.

ومسرح شباب العالم هو مسرح ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

وتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم يوم الجمعة المقبل بعدد من العروض تتضمن مشاركة رولا زكى من مصر وفريق موزار من المغرب ، والروبوت صوفيا ، وهورس باند من مصر ، و fatmir mura من ألبانيا ، وkuana adebisi من الولايات المتحدة الأمريكية ، وmarisa hamamoto،piort iwanicki من بولندا والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى العرض المسرحى الذى يشهد مشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.

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ويشهد يوم 15 ديسمبر عددا من الفعاليات فى مسرح شباب العالم لعدد من المشاركين تتضمن فرقة « brass band sound» من مصر ، وpou من نيويلاندا، و wazih من الكاميرون ، وashra kunwar من نيبال ، و iheb،dana " oud duo" من تونس والأردن.

كما يشهد ذات اليوم فعاليات تتضمن مشاركة " هورس باند " من مصر ، وkuana adebisi من الولايات المتحدة الأمريكية ، و veroniq من روسيا .

ويختتم مسرح شباب العالم عروضه يوم 16 ديسمبر بفعاليات تتضمن مشاركة " mazeek band " من مصر ، وmaritta hallsni من لبنان ، و ghalia benali من تونس ، و kateryna olkhovyk من أوكرانيا .