شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قصور الثقافة يكشف أحقية تولى الموظفة المنتقبة مدير قصر كفر الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عواض ، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الموظفة المنتقبة مني محمد عبدالفتاح القماح ، من العاملين على الدرجة الثالثة بقصر ثقافة كفر الدوار ، وتعيينها مدير لقصر الثقافة مخالف للقانون ، لأن هناك من هو على الدرجة الثانية وهو الأكفأ لتولي المنصب كما ينص القانون.

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وأضاف عواض ، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بعد خلو منصب رئاسة قصر ثقافة كفر الدوار الذي كان يتولاه أشرف المشرحانى ، كان لا بد من اختيار من يقوم بتيسير الأعمال من بين 4 مرشحين وهم أسماء خليل، منى عبدالفتاح، محمد خطاب، أميرة سعيد، وجميعهم على الدرجة الثالثة باستثناء أسماء خليل على الدرجة الثانية ، مؤكدة أن

هناك تحقيقات تتم في هذه المخالفة الواضحة للقانون .