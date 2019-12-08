شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قصور الثقافة يكشف أحقية تولى الموظفة المنتقبة مدير قصر كفر الدوار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عواض ، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الموظفة المنتقبة مني محمد عبدالفتاح القماح ، من العاملين على الدرجة الثالثة بقصر ثقافة كفر الدوار ، وتعيينها مدير لقصر الثقافة مخالف للقانون ، لأن هناك من هو على الدرجة الثانية وهو الأكفأ لتولي المنصب كما ينص القانون.
وأضاف عواض ، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بعد خلو منصب رئاسة قصر ثقافة كفر الدوار الذي كان يتولاه أشرف المشرحانى ، كان لا بد من اختيار من يقوم بتيسير الأعمال من بين 4 مرشحين وهم أسماء خليل، منى عبدالفتاح، محمد خطاب، أميرة سعيد، وجميعهم على الدرجة الثالثة باستثناء أسماء خليل على الدرجة الثانية ، مؤكدة أن
هناك تحقيقات تتم في هذه المخالفة الواضحة للقانون .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قصور الثقافة يكشف أحقية تولى الموظفة المنتقبة مدير قصر كفر الدوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.