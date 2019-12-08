شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية تعلن تأجيل الاستشارات النيابية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن الرئاسة اللبنانية أعلنت تأجيل الاستشارات النيابية لمدة أسبوع. وكانت مصادر من القصر الجمهوري اللبناني أنه بعد قليل سيصدر بيانا رئاسيا لتحديد مصير الاستشارات النيابية غدا. وأضافت المصادر أن كتلا نيابية كبيرة طلبت من الرئيس اللبناني إرجاء الاستشارات لكنه لم يقرر بعد. Advertisements وسط تكهنات بإعادة تكليف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريرى، أعلن سمير الخطيب اليوم الأحد انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، مبينا أن الطائفة السنية تدعم ترشيح سعد الحريري للمنصب.

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