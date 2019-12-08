شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. "الطرق والكبارى" تحدٍ ينتهي بالنجاح ومشروعات بـ75 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الخمس سنوات الأخيرة نجحت الدولة في تنفيذ مشاريع قومية عديدة وتدشين واحدة من أضخم شبكات الطرق والكباري بأطوال وصلتإلى 4500 كم وتكلفة قدرت بـ75 مليار جنيه وهو إجمالي ما أنفقته وزارات الدفاع والإسكان والنقل.

وكان على رأس تلك الطرق الجديدة محور روض الفرج ـ الضبعة والذي يربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة ومحور 26 يوليو والطريق الدائري.

كما تم أيضًا تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون – العلمين بتكلفة بلغت 1.920 مليار جنيه، بالإضافة الى أن الدولة أنشأت المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بتكلفة 536 مليون جنيه وتم أيضًا تطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس وتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية وهذا بتكلفة وصلت 1.185 مليار جنيه.

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ناهيك عن قيام الدولة بإنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بتكلفة وصلت 585 مليون جنيه وكذلك إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بتكلفة 3.5 مليار جنيه وطريق الفرافرة – عين دالة بتكلفة 423 مليون جنيه، هذا بخلاف إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الاقليمي (بلبيس – بنها – طريق إسكندرية الصحراوي) بتكلفة 8.2 مليار جنيه.

وغيرها من الطرق والكباري التي تهدف أولاً وأخيرًا إلى توفير الوقت والجهد على المواطن وحل الأزمة المرورية.