شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تنصح بارتداء الملابس الثقيلة حتى لو ارتفعت درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من ارتداء الملابس الثقيل ثم الخفيفة فى حالة وجود ارتفاع فى درجة الحرارة، قائلا: "نلبس ملابس شتوية على مدار اليوم حتى لو ارتفعت درجات الحرارة عشان نتجنب نزلات البرد". وتابع محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، وحسام الحداد، المذاع عبر فضائية الحياة، أن نقص درجات الحرارة درجة أو اثنين بالكثير لا تؤثر على الجسم كثيراً، مشيراً إلى هناك أمطار على السواحل الشمالية غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وبالنسبة لفرص الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى القاهرة.

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