"الحياة اليوم" تبرز انفراد الخليج 365 عن لقاء والد الإخوانى سامى كمال الدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج الحياة اليوم، تقريراً مصوراً حول فيديو نشرته جريدة الخليج 365، عن والد الإخوانى الهارب سامى كمال الدين، وعن علاقة نجله بجماعة الإخوان، وهروبه إلى تركيا، ونشر أخبار كاذبة عن الدولة من الخارج، حيث رصد والد الهارب طبيعة علاقة نجله بالإخوان.
وذكر والد الإخوانى الهارب، علاقة نجله بالأسرة، وكيفية هروبه إلى الخارج للتحالف مع جماعة الإخوان، والجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أنه ذكر أنه سيسافر إلى الخارج للعمل، ولكنه لم يشير إلى ما كان ينوي السفر إليه، معتبراً أن نجله خائن للبلد، وما يتحدث عنه شيء غير طبيعى.
وروي الحاج كمال الدين كيف بدأت رحلة الخيانة لنجله سامى الذى ترك كل شىء ليطيع زوجته التى أخذته فى ركابها ضد بلده، قائلا:"ربنا يهديك يا سامى وترجع عن الجنان اللى بتعمله".
وأضاف الحاج كمال الدين: سامى يعتبر عاقا للوالدين لأنه سابنى وأنا فى السن ده بدل ما ييجى يقعد جانبى ويساعدنى، أنا عندى اتنين إخواته فى السعودية أحسن منه على الأقل بيبعتولى عشان أقدر أعيش فى البلد مش سابنى وخد عياله ومراته.
عن آراء سامى كمال الدين يقول والده: أنا مش موافق على كلامه وناس كتير مش موافقة عليه وهو فيه حد يتكلم على بلده كدة حد يتكلم على أهله، دى تعتبر خيانة لأن ما ينفعش حد يتكلم على بلده وحش وكل كلامهم عمره ما هيعمل حاجة.
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