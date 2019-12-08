شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحي الشامل: 1.5 مليون سجلوا بمنظومة التأمين الجديدة بـ6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
وتابع أحمد السبكى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، وحسام الحداد، المذاع عبر فضائية الحياة، أن الوزيرة أجرت جولة صباح اليوم في محافظة الأقصر، وتم تسجيل حوالي 293 ألف مواطن فى فيها منذ بداية الإعلان عن التأمين الصحي الشامل.
وأكمل مدير منظومة التأمين الصحي الشامل، أن نظام مختلف تماماً عن النظام الصحي الحالي، حيث يضمن مستوى عالى من الخدمة، والمظلة الخاصة به تضمن علاج القادرين وغير القادرين وجميع المواطنين يحظوا بخدمات جودة بكرامة، قائلا:"الحصول على الخدمة أصبح مختلف يتوجه المريض إلى الوحدة وفي حالة الاحتياج يتم إحالته إلى أقرب مستشفى وذلك مجاناً بشكل كامل للمحتاج والأكثير احتياجاً".
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