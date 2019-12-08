لتنشيط السياحة.. شرم الشيخ تستضيف مسابقة ملكة جمال الكون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تستضيف مدينة شرم الشيخ، الدورة الثامنة والأربعين لمسابقة ملكة جمال الكون بمبادرة من مجموعة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق العائمة، على أن يجرى إعلان الملكة والوصيفتين يوم 20 ديسمبر الجاري.

وتشارك في المسابقة 84 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتقام فعالياتها في منتجع صن رايز مونتماري بشرم الشيخ، حيث وضعت "صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق العائمة" بالتعاون مع شركة سكاى مكس هوليدايز، برنامج سياحي وترفيهي للمتسابقات على مدي أسبوعين يشمل تنفيذ رحلات لكافة الأنماط السياحية بشرم الشيخ.

من جانبه، أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس مجموعة صن رايز، أن إقامة هذه المسابقة مهم للغاية للسياحة المصرية بشكل عام ولمدينة شرم الشيخ بصورة خاصة، مضيفا أن هذه المسابقة يتابعها مئات الملايين حول العالم بجانب عشرات الملايين من المتابعين للمتسابقات على حساباتهم الشخصية بوسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

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وأوضح الشاعر، في بيان اليوم، أن الجميع يتحدث عن إقامة المسابقة بشرم الشيخ بجانب ما تنشره المتسابقات من صور لهن خلال رحلاتهن المختلفة بشرم الشيخ، مشددا على أن كل هذا يعد أولا دعاية مجانية للسياحة المصرية ولمدينة شرم الشيخ ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر وشرم الشيخ.

وأشار إلى أن إقامة المسابقة، يأتي في توقيت مهم من حيث عودة السياحة الإنجليزية لشرم الشيخ وأنباء توقعات عن قرب عودة السياحة الروسية مما يساهم في عودة شرم الشيخ لسابق عهدها، موضحا حرص مجموعته الفندقية على استضافة هذا الحدث لتأثيره الإيجابي الكبير على شرم الشيخ.

ووجه الشاعر الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعمه جهود استضافة شرم الشيخ للمسابقة بعد منافسة مع عدة مدن أخرى، مشيرا إلى أن محافظ جنوب سيناء وجه أجهزة المحافظة بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المسابقة وتنظيم عدة برامج سياحية للمتسابقات لإظهار الإمكانيات السياحية الفريدة لجنوب سيناء.

وقال الشاعر، إن المسابقة تستمر الأسبوع الحالي والمقبل ويقام الحفل الختامي وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين يوم 20 ديسمبر من منتجع صن رايز مونتماري في شرم الشيخ، وذلك وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر وشرم الشيخ على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام